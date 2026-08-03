Pacientes denuncian demoras y falta de medicinas en hospitales del Minsa

Testimonios recogidos en establecimientos de salud revelan problemas en la atención, falta de camas y dificultades para acceder a medicamentos. El ministro de Salud, Luis Dyer, realizó visitas inopinadas para conocer la situación.

Demoras en la atención, falta de camas, escasez de algunos medicamentos e implementos básicos son parte de las dificultades denunciadas por pacientes y familiares que acuden a hospitales del Ministerio de Salud (Minsa).

Uno de los testimonios corresponde a un paciente con una lesión en la clavícula, quien cuestionó la atención recibida y aseguró que tuvo que insistir para poder ser atendido. “Si tienes un dolor te dan tu Tramadol y tu Paracetamol y te vas a tu casa”, manifestó.

Otro caso es el de una persona que llevó a un familiar con problemas respiratorios a un establecimiento de salud en busca de atención de emergencia. Según relató, le informaron que no contaban con los equipos necesarios para atenderlo. “Con mucho pesar me lo regresé. A las 7 de la noche del mismo día fallece”, señaló.

Pacientes esperan por una cama

En los últimos días, el ministro de Salud, Luis Dyer, realizó visitas inopinadas a establecimientos del Minsa, entre ellos el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde encontró pacientes que permanecían en camillas y sillas en los pasadizos.

Durante su recorrido, el titular del sector consultó al personal sobre la posibilidad de habilitar nuevos espacios ante la falta de camas para los pacientes. Entre los casos registrados se encuentra el de un hombre que, según su familiar, llevaba cinco días esperando en una silla para ser operado de apendicitis debido a que no había una cama disponible.