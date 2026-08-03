Rímac: asesinan a balazos a parqueador de autos frente a iglesia Nuestra Señora de los Ángeles

Un parqueador de autos fue asesinado de seis disparos la noche de este lunes frente a la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, en el distrito del Rímac. La víctima fue identificada como Giovanni de los Santos Contreras.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y dispararon directamente contra el trabajador, quien llevaba más de diez años desempeñándose como parqueador en la zona.

Agentes de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes y recopilan imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para identificar a los responsables del ataque.

Las autoridades informaron que, semanas atrás, el hermano de la víctima también fue asesinado. Por ello, una de las principales líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque las pesquisas continúan.