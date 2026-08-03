Capturan a ocho presuntos implicados en robo de más de 30 armas a armería de Surco

La Policía Nacional capturó a ocho presuntos integrantes de una organización criminal involucrada en el robo de más de 30 armas de fuego de una armería en Surco, ocurrido el pasado 28 de mayo.

Las detenciones fueron posibles gracias a un trabajo de seguimiento realizado por la División de Investigación de Robos, con apoyo de drones de inteligencia del Ejército. Entre los intervenidos figura una mujer de nacionalidad venezolana, quien habría cumplido el rol de vigilante durante el asalto.

Durante los allanamientos también fueron intervenidos presuntos integrantes de la banda, conocidos con los alias de "César La Locura", "Ruso", "Tuerto" y "Empresario". Además, las autoridades incautaron los vehículos utilizados para cometer el robo.

En el operativo se recuperaron dos fusiles adicionales, uno de ellos perteneciente al lote sustraído de la armería. Las investigaciones continúan para ubicar el resto del armamento y determinar la participación de todos los involucrados.