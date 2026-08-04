Luis Rubio Idrogo presentó su renuncia irrevocable a su candidatura a la Alcaldía de Lima

Luis Rubio presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro su renuncia irrevocable a la candidatura a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular. En el documento señala que su retiro es por «razones personales».

En la lista de regidores del renunciante Rubio Idrogo, iba como teniente alcalde el líder del partido, Rafael López Aliaga. Su retiro se produce un día de que venza el plazo para la admisión de las nóminas de candidatos.

CRONOGRAMA ELECTORAL

Cabe recordar que su candidatura a las Elecciones Municipales y Regionales de 2026, ya había sido admitida por la institución (JEE), por lo que había sido incluida en la relación definitiva de postulantes a la comuna.

De acuerdo con el cronograma electoral, se estableció el 5 de agosto como fecha límite para la publicación de fórmulas de los candidatos admitidos, así como para las renuncias de los postulantes y el retiro de listas.