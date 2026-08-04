Vecinos cuestionan proyecto de pistas y veredas en Surquillo: alcaldesa responde

Vecinos de la zona de Casas Huertas, en Surquillo, expresaron su rechazo a un proyecto de mejoramiento de pistas y veredas con concreto, debido a que, según denunciaron, la propuesta no garantizaría la conservación de las áreas verdes existentes.

Con pancartas en mano, los residentes manifestaron que sus cuestionamientos comenzaron hace varios meses, luego de recibir un folleto con un código QR que les permitió conocer los detalles del proyecto.

Tras revisar la propuesta, los vecinos conformaron un equipo técnico que realizó cerca de 30 observaciones al expediente, las cuales fueron remitidas a la Municipalidad de Surquillo. Sin embargo, según indicaron, hasta el momento no habrían recibido respuesta a sus cuestionamientos.

ALCALDESA RESPONDE

Al respecto, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza Álvarez, lamentó el rechazo de un sector de los vecinos y explicó que conseguir el financiamiento para ejecutar la obra tomó varios meses. La autoridad edil sostuvo que la zona presenta una infraestructura compleja debido a la autoconstrucción y señaló que actualmente existen dificultades de accesibilidad que podrían representar un riesgo ante una emergencia, como un incendio o un sismo.

“Frente a ese problema priorizamos el financiamiento del proyecto y un expediente técnico”, explicó. En esa línea, Loayza aseguró que la ejecución de la obra no contempla el retiro de árboles ni afectará las áreas verdes existentes. Asimismo, señaló que todavía existe un margen para realizar adecuaciones dentro del proyecto.