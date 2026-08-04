La Bella Luz separa a su director musical tras denuncia por presuntos tocamientos indebidos

La orquesta La Bella Luz anunció la separación indefinida de su director musical, César Sánchez Chavesta, luego de que fuera denunciado por presuntos tocamientos indebidos y acoso contra la cantante Naldy Saldaña.

A través de un comunicado, la agrupación expresó su solidaridad con la artista y lamentó lo ocurrido. Además, reconoció el valor de denunciar este tipo de hechos que afectan la integridad y estabilidad emocional de las personas.

Como medida inmediata, la organización informó que César Sánchez Chavesta dejará de ejercer sus funciones mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes.

La decisión se produce tras la denuncia pública realizada por la cantante, quien difundió imágenes del presunto acoso. El caso ha generado reacciones y reabierto el debate sobre la importancia de denunciar este tipo de conductas en el ámbito artístico y laboral.

Fiscalía inicia investigación

El Ministerio Público informó que abrió una investigación preliminar contra el director musical por el presunto delito de tocamientos indebidos. El caso quedó a cargo de la Fiscalía competente, que realizará las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.