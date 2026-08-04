Incendio consume puestos de mercado en SJL: piden investigar posible vínculo con extorsiones

Un incendio consumió al menos cinco puestos del mercado Valle Sagrado, ubicado a la altura del paradero 10 de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, durante la madrugada. El siniestro dejó cuantiosas pérdidas materiales y animales calcinados.

Tras lo ocurrido, comerciantes pidieron que se investigue el origen del incendio y se determine si podría estar relacionado con las amenazas de extorsión que, según denunciaron, vienen recibiendo algunos negocios de la zona.

“Nosotros tenemos varios procesos por extorsión y amenazas. Estamos investigando con las cámaras de los alrededores para ver si alguien lo pudo ocasionar”, señaló uno de los afectados, quien aseguró que los delincuentes exigían pagos de entre S/40 mil y S/50 mil.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Uno de los afectados, dedicado a la venta de aves, señaló que perdió aproximadamente S/25 mil en mercadería, además de dinero que mantenía en su caja. También informó que varios animales que tenía en el establecimiento murieron durante el incendio.