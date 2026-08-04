Madre de campeón de bádminton asesinado pide justicia y rechaza hipótesis policial

Las medallas, trofeos y fotografías de Brian Roque Caycho son hoy el recuerdo que conserva su familia. El joven deportista de 24 años fue asesinado a balazos el pasado 26 de julio en el distrito de La Victoria.

Por primera vez, la madre de Brian habló con Panamericana Televisión y pidió que se agilicen las investigaciones para determinar quiénes estuvieron detrás del crimen de su hijo. Además, dirigió un llamado a la presidenta Keiko Fujimori para que el caso no quede impune.

La familia cuestionó que algunas diligencias se hayan retrasado durante los días feriados y solicitó que se revisen las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del lugar donde ocurrió el ataque.

De acuerdo con la información preliminar, la Policía maneja la hipótesis de un ataque directo debido a la forma en que actuaron los responsables, quienes habrían llegado a bordo de una motocicleta, disparado contra el joven y escapado en cuestión de segundos.

Sin embargo, la madre de Brian sostiene que su hijo no había recibido amenazas y considera que el ataque podría no haber estado dirigido contra él. “Yo sé que eso no ha sido para él. Y si la persona que sabe que estuvo amenazada en el local del evento, que diga, para que puedan atrapar a la persona que le hizo daño a mi hijo. Quiero justicia para Brian”, manifestó.

Una carrera deportiva interrumpida

Brian Roque Caycho destacó en el deporte y participó en diversas competencias nacionales e internacionales. Según relató su familia, había conseguido medallas en campeonatos bolivarianos, sudamericanos y panamericanos.

“Estas son las últimas medallas del Bolivariano. Sacó dos medallas de plata, estaba campeón nacional”, recordó su madre mientras mostraba algunos de los reconocimientos obtenidos por el joven.

Entre medallas, fotografías y recuerdos, la familia espera que las imágenes de las cámaras de seguridad y las diligencias policiales permitan esclarecer el crimen e identificar a los responsables.