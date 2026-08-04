Plan piloto de carril bidireccional en la avenida Arequipa genera dudas entre conductores y pasajeros

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) puso en marcha el plan piloto del Carril Bus Bidireccional en la avenida Arequipa, con el objetivo de optimizar el desplazamiento del transporte público a lo largo de esta importante vía.

Sin embargo, durante las primeras horas de funcionamiento se evidenció desconcierto entre los pasajeros, mientras que varios conductores expresaron su preocupación por los cambios en la circulación y las restricciones para recoger y dejar pasajeros.

Además, vecinos de la zona advirtieron que los colectiveros informales podrían modificar sus recorridos hacia la avenida Arequipa, lo que podría generar nuevos problemas de tránsito en el sector.

EVALUACIÓN DEL PLAN PILOTO

La evaluación del plan piloto permitirá determinar si la iniciativa mejora la movilidad sin afectar el acceso a viviendas, centros educativos, establecimientos de atención y espacios como la sede del Conadis, ubicada en el tramo intervenido.