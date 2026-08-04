Escolar de 16 años fue asesinado dentro de su vivienda en Villa El Salvador

Un escolar de 16 años fue asesinado a balazos luego de ser perseguido por presuntos sicarios hasta su vivienda, en Villa El Salvador. Pese a ser trasladado de emergencia al hospital, falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

Según el testimonio de su madre, los delincuentes ingresaron por la fuerza al inmueble y continuaron el ataque frente a sus hermanos menores. Durante el violento episodio, la mujer también fue agredida al intentar proteger a su hijo.

HABRÍA RECIBIDO AMENAZAS

La familia aseguró que el adolescente había recibido amenazas semanas antes y que, tras el crimen, los responsables también intimidaron a sus familiares. La madre afirmó temer por la seguridad de sus hijos.

La Policía Nacional investiga el caso para identificar a los responsables, mientras los familiares exigen que las diligencias avancen con rapidez para esclarecer el asesinato.