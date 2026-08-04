24 Horas Edición Central

04/08/2026

Escolar de 16 años fue asesinado dentro de su vivienda en Villa El Salvador

La víctima intentó refugiarse en su casa tras ser perseguida por delincuentes armados. Su familia denuncia que el menor ya había recibido amenazas y exige justicia.



Un escolar de 16 años fue asesinado a balazos luego de ser perseguido por presuntos sicarios hasta su vivienda, en Villa El Salvador. Pese a ser trasladado de emergencia al hospital, falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

Según el testimonio de su madre, los delincuentes ingresaron por la fuerza al inmueble y continuaron el ataque frente a sus hermanos menores. Durante el violento episodio, la mujer también fue agredida al intentar proteger a su hijo.

HABRÍA RECIBIDO AMENAZAS

La familia aseguró que el adolescente había recibido amenazas semanas antes y que, tras el crimen, los responsables también intimidaron a sus familiares. La madre afirmó temer por la seguridad de sus hijos.

La Policía Nacional investiga el caso para identificar a los responsables, mientras los familiares exigen que las diligencias avancen con rapidez para esclarecer el asesinato.


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