La Bella Luz: abogado del dueño de orquesta niega presunto encubrimiento tras denuncia de excantante

El representante legal de Óscar Custodio, dueño de la orquesta La Bella Luz, negó un presunto encubrimiento al ahora exdirector musical César Sánchez Chavesta, denunciado por Nady Saldaña, excantante de la agrupación, por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual.

El abogado sostuvo que una de las principales pruebas presentadas por Saldaña fue obtenida de una cámara instalada en un inmueble de propiedad del dueño de la agrupación y aseguró que hubo disposición para entregar las imágenes.

“La prueba más importante que acompaña la denuncia de Nady Saldaña es una prueba que se obtiene porque el dueño de la orquesta lo permite. La grabación se realiza en una casa de propiedad del dueño de la orquesta y hubo disposición para entregar el video”, señaló.

Asimismo, afirmó que la cantante recibió permisos para realizar las diligencias relacionadas con su denuncia, entre ellas brindar su declaración y someterse a las pericias correspondientes.

Respecto a por qué Sánchez Chavesta no fue separado anteriormente de la agrupación, el abogado indicó que este aspecto deberá ser esclarecido. Añadió que actualmente existe una separación definitiva del exdirector musical y sostuvo que las decisiones laborales deben adoptarse conforme a ley.

ESPECIALISTA OPINA

Por su parte, el analista James Rodríguez se pronunció sobre las imágenes difundidas y señaló que, en casos ocurridos dentro del ámbito laboral, el material audiovisual puede constituir un elemento relevante para las investigaciones.

Rodríguez sostuvo que las imágenes muestran la negativa de la mujer ante el contacto físico y señaló que corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades conforme avance la investigación.