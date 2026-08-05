Artistas se pronuncian tras denuncia de excantante de La Bella Luz por presunto acoso

Diversos representantes del sector artístico se pronunciaron tras conocerse la denuncia presentada por Naldy Saldaña, excantante de la orquesta La Bella Luz, contra el exdirector musical César Sánchez por presunto acoso.

Al respecto, Marcelo Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos, expresó su rechazo a este tipo de conductas, especialmente cuando se producen dentro del ámbito laboral. “Rechazamos todo tipo de acoso y, sobre todo, en el ámbito laboral. Hemos mandado una carta a la presidenta de la República, la ha recibido y tenemos un grupo de trabajo”, señaló.

Al ser consultado sobre la existencia de un protocolo para atender este tipo de situaciones dentro del sector artístico, Dolorier indicó que actualmente no cuentan con uno.

PROTOCOLOS PARA ESTOS CASOS

Asimismo, señaló que durante los últimos años se han registrado salidas abruptas de cantantes mujeres de distintas agrupaciones y destacó la decisión de Naldy Saldaña de hacer pública su denuncia. El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades correspondientes.