Gobierno anuncia megaproyectos para modernizar el transporte y reducir la congestión vial

El Ejecutivo presentó una cartera de proyectos de infraestructura ferroviaria y vial que busca enfrentar el crecimiento del tráfico y reducir los tiempos de traslado en Lima y otras ciudades del país.

Entre las principales iniciativas figuran la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima, el impulso de las líneas 3, 4, 5 y 6, además de la construcción de sistemas de metro en Trujillo, Arequipa y Piura.

El plan también incluye el desarrollo de los trenes de cercanía Lima–Ica y Lima–Barranca, así como la ejecución de importantes carreteras para fortalecer la conectividad nacional.

Especialistas señalaron que el principal reto será garantizar el financiamiento y cumplir los plazos de ejecución para convertir estos proyectos en obras que mejoren el transporte público y la competitividad del país.