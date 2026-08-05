Acoso y hostigamiento sexual laboral: ¿cómo identificarlos y dónde denunciarlos?

El acoso laboral y el hostigamiento sexual laboral son situaciones que continúan registrándose en los centros de trabajo del país. Testimonios de trabajadores dan cuenta de conductas que pueden ir desde presiones y tratos diferenciados hasta actos de connotación sexual.

El reciente caso de la cantante Naldy Saldaña, quien denunció que el director de la orquesta donde trabajaba la habría tocado sin su consentimiento, volvió a poner el tema en discusión. Pero ¿cuál es la diferencia entre acoso laboral y hostigamiento sexual laboral?

El abogado Miguel Alegre Rubina explicó que el acoso laboral puede comprender acciones dirigidas a perjudicar o generar situaciones que afecten al trabajador dentro de su entorno laboral. En cambio, precisó que el hostigamiento sexual cuenta con una normativa específica y comprende actos de connotación sexual.

CIFRAS

Durante 2025, el Ministerio de Trabajo reportó 1,840 denuncias por hostigamiento sexual laboral en el sector privado. En el sector público, Servir registró 183 denuncias, lo que representa un total de 2,023 casos reportados durante ese año.

Ante una situación de hostigamiento, Alegre indicó que la víctima puede comunicar lo ocurrido a su empleador mediante una carta, correo electrónico o mensaje que permita dejar constancia de que la empresa tomó conocimiento del caso.

Según explicó, si el empleador no actúa de manera adecuada, la víctima puede recurrir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) o al Ministerio de Trabajo. El caso también puede llegar al Poder Judicial por la vía laboral.

En el caso de Naldy Saldaña, la cantante presentó una denuncia por presuntos tocamientos indebidos. Será la investigación de las autoridades la que determine las eventuales responsabilidades y sanciones correspondientes.