Madre denuncia a psicóloga por agresión contra su hijo de 11 años con autismo

La madre de un niño de 11 años con trastorno del espectro autista denunció a Pamela Almenara Loayza, bachiller en Psicología que realizaba labores de acompañamiento terapéutico con el menor, por una agresión física ocurrida dentro de su vivienda.

Imágenes registradas por una cámara muestran el momento en que la mujer golpea inicialmente la mano del niño. Posteriormente, se observa una nueva interacción física que termina con el menor en el suelo.

Carol Vásquez, madre del niño, señaló que su hijo tiene autismo no verbal y aseguró que tomó conocimiento de lo ocurrido después de revisar las imágenes. “Puedo observar cómo ella tuvo una agresión física contra mi hijo, donde le golpea la mano. Mi hijo trata de defenderse, luego ella le agrede en el hombro y la cara y lo bota al piso. Eso pasó dentro del domicilio donde vivimos”, relató.

Tras conocer lo sucedido, Vásquez acudió a la comisaría de Monterrico para presentar una denuncia por el presunto maltrato contra su hijo. La madre también mostró otro video grabado en el mismo lugar, en el que se observa a la denunciada utilizando un cigarrillo electrónico cerca del menor. Según explicó, esta situación le generó preocupación debido a las condiciones de salud de su hijo.

Vásquez indicó que la función de la denunciada era reforzar las terapias que recibía el niño y sostuvo que decidió hacer público el caso para evitar que situaciones similares puedan afectar a otros menores que presentan dificultades para comunicarse.

RESPALDO

Finalmente, la madre indicó que viene recibiendo el respaldo de diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y espera que las investigaciones permitan determinar las responsabilidades correspondientes.