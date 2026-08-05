Caso Naldy Saldaña: Benji Espinoza da un paso al costado y renuncia a la defensa de Óscar Custodio

El abogado Benji Espinoza anunció que dejó de asumir la defensa legal de Óscar Custodio, propietario de la orquesta La Bella Luz, en medio de las investigaciones por la denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña, quien denunció haber sido víctima de presunto hostigamiento sexual por parte del entonces director musical César Sánchez.

A través de un comunicado, el letrado agradeció la confianza depositada en su trabajo y precisó que los motivos de su decisión se mantienen bajo reserva por secreto profesional.

La renuncia se hizo pública menos de 24 horas después de que Espinoza apareciera ejerciendo la defensa de Custodio en este caso.

Las investigaciones relacionadas con la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez y las presuntas responsabilidades de Óscar Custodio continúan en curso.