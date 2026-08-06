¡Gamarra se reinventa con la llegada del Papa! los “papa polos” ya se venden desde los S/10

El emporio de Gamarra en La Victoria, ya se alista para la próxima llegada del papa León XIV, el 11 de noviembre, donde las camisetas con diversos diseños con el rostro del sumo pontífice ya están a la venta a precios módicos.

BAJOS PRECIOS Y DISEÑOS DIVERTIDOS

Los llamados “papa polos” tienen un costo base de 10 soles, tienen diferentes materiales como algodón y otros sintéticos, también se pueden encontrar hasta 30 diseños diferentes con fotos de Robert Prevost y con frases divertidas como “el papa y la papa son peruanos”, u otros más solemnes: “el Perú recibe con alegría al papa León XIV”.

Los jóvenes comerciantes que empezaron con este emprendimiento dijeron que la idea surgió por la próxima llegada del sumo pontífice que es peruano: “estamos muy felices. Nos dio mucha felicidad que el papa sea peruano y eso nos da mucho trabajo”, manifestó uno de ellos, quienes esperan vender más 30 mil polos.

Sin embargo, no solo tienen camisetas para vender, sino que también ofrecen algunos accesorios como banderolas a 10 soles y vinchas a solo un sol. Los mensajes son muy emotivos, en algunos hay citas dichas por el mismo pontífice, o simplemente el sentir general: “te amamos papa León XIV”.

Como siempre, los emprendedores de Gamarra ya empiezan a moverse para generar ingresos con la esperada llegada de Robert Prevost, además, los jóvenes también personalizan los polos según el diseño particular de cada persona. Para los emprendedores y trabajadores peruanos, la venta de polos es de S/8.