Empresario permanece detenido tras abatir a delincuente: ¿qué dice la ley?

La abogada penalista Romy Chang se pronunció sobre el caso del empresario que abatió a un presunto delincuente y dejó herido a otro durante un violento asalto registrado en la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres.

En entrevista con 24 Horas, la letrada explicó que ante una muerte violenta corresponde que el Ministerio Público inicie una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Asimismo, indicó que la detención del empresario responde a que el hecho se produjo en flagrancia.

“La ley dice que el plazo que lo podrían retener en la comisaría es de 48 horas. Lo que sí es importante es hacer un llamado a las autoridades: cuando existen pruebas de que fue en legítima defensa, no deberían tenerlo detenido las 48 horas; lo ideal es definir más rápido su situación”, señaló.

¿PRISIÓN PREVENTIVA?

Chang agregó que existe una disposición que impide solicitar prisión preventiva cuando una investigación se encuentra relacionada con un supuesto de legítima defensa. “Hay una norma muy clara que dice que cuando se trata de investigaciones que se generan por legítima defensa no cabe una prisión preventiva. Incluso si la Fiscalía considera que hay algunas investigaciones que hacer, igual no podría pedir prisión preventiva contra el empresario; lo deberían dejar en libertad”, explicó.