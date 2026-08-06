La Bella Luz realiza conferencia de prensa y anuncia cambios tras denuncia contra César Sánchez

La agrupación La Bella Luz realizó una conferencia de prensa tras la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta. Durante la presentación, Óscar Junior anunció que tomará las riendas de la orquesta y continuará con el legado que dejó su padre.

El nuevo encargado de la agrupación señaló que conversó con los padres de familia de los integrantes para explicar la situación actual de La Bella Luz. Además, los miembros de la orquesta expresaron su respaldo a Naldy Saldaña y pidieron que el caso continúe su proceso correspondiente.

Por su parte, Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, reconoció que durante su gestión se cometieron errores y aseguró que asume las decisiones equivocadas que pudo haber tomado. También indicó que la agrupación deberá iniciar una nueva etapa tras los recientes acontecimientos.

Asimismo, Óscar Junior se refirió a las declaraciones de Héctor Boza, exintegrante de la orquesta, quien habría hecho llorar a su madre, la señora Pilar Torres. Durante la conferencia, ella rompió en llanto y señaló que los propios músicos pueden dar testimonio del apoyo que les brindó durante su trayectoria.

Finalmente, las integrantes mujeres de La Bella Luz pidieron detener los mensajes agresivos en redes sociales. Anely Dávila reveló que incluso personas llegaron hasta su vivienda y lanzaron piedras, por lo que solicitó respeto ante la situación que atraviesan.