Detienen a implicados en presunto fraude informático de casi S/4 millones

Agentes del Departamento de Seguridad de Bancos Águilas Negras detuvieron a tres personas presuntamente vinculadas a un fraude informático que habría generado operaciones no autorizadas por cerca de S/4 millones.

Según la Policía, los implicados habrían aprovechado los feriados largos por Fiestas Patrias para realizar las operaciones, periodo durante el cual la empresa afectada no habría podido advertir oportunamente los movimientos registrados en sus estados financieros.

La intervención se realizó en inmediaciones de las avenidas Larco y Diagonal, en Miraflores. Segundos antes de ser detenidos, los intervenidos habían retirado S/492.400 mediante cuatro cheques de gerencia.

MODUS OPERANDI

El comandante Carlo Zegarra, jefe de Águilas Negras, explicó que esta modalidad consiste en captar a personas cuyas cuentas son utilizadas para recibir las transferencias. Posteriormente, estas emiten cheques de gerencia a nombre de terceros que actuarían como presuntos testaferros para concretar el cobro y dificultar el rastreo del dinero.

Inicialmente, las autoridades tomaron conocimiento de movimientos por S/734 mil. Sin embargo, tras comunicarse con la empresa agraviada, esta informó que las operaciones realizadas sin su consentimiento alcanzarían aproximadamente los S/4 millones.

La empresa afectada se dedica al manejo de fondos de inversiones y datos financieros. Por ello, las autoridades no descartan una posible filtración de información desde el interior del negocio, situación que forma parte de las investigaciones.

En total, tres personas fueron detenidas durante la intervención y una cuarta fue capturada en el interior del país. Según la Policía, los intervenidos no registran antecedentes, aunque se tendría información de que estarían relacionados con actividades de cambio de moneda.