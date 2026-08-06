Advierten riesgos en Roblox tras desaparición de adolescente que habría sido contactada por desconocidos

Una adolescente de 14 años fue reportada como desaparecida luego de salir de su vivienda y permanecer fuera de casa por más de dos días. La menor fue ubicada posteriormente y, según la denuncia de su madre, habría sido contactada por personas que conoció a través de la plataforma de videojuegos en línea Roblox.

De acuerdo con la información brindada por la familia, los sujetos se habrían hecho pasar por adolescentes para acercarse a la menor e incluso la habrían incentivado a tomar dinero de su hogar con la finalidad de escapar.

Especialistas advierten que plataformas digitales con chats abiertos pueden convertirse en espacios aprovechados por personas inescrupulosas para establecer contacto con menores de edad. Mensajes como “envíen un privado” o “únete” pueden ser utilizados para iniciar conversaciones con desconocidos.

Ante estos riesgos, recomiendan a los padres mantener una comunicación constante con sus hijos, conocer las plataformas que utilizan y revisar el historial de páginas o aplicaciones visitadas para identificar posibles situaciones de peligro.

La prevención y el acompañamiento familiar son claves para evitar que los menores queden expuestos a contactos que puedan poner en riesgo su seguridad.