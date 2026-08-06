Empresario que abatió a presunto delincuente en Lima Norte quedó en libertad

El empresario que abatió a un presunto delincuente en Lima Norte recuperó su libertad luego de permanecer intervenido durante las diligencias. Aunque continuará siendo investigado, afrontará el proceso bajo comparecencia.

En declaraciones a la prensa, el empresario aseguró que atraviesa un momento difícil tras lo ocurrido y afirmó que nunca antes había enfrentado una situación similar. También relató que permaneció detenido mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

Por su parte, su abogado informó que el Ministerio Público valoró las imágenes de las cámaras de seguridad y la reconstrucción de los hechos para otorgarle la libertad con comparecencia, al considerar que existen elementos que respaldan una presunta legítima defensa.

Asimismo, la defensa precisó que el empresario cuenta con autorización vigente de la Sucamec para portar el arma utilizada y que continuará colaborando con las diligencias que se desarrollen durante la investigación.