Barristas se enfrentan violentamente en la vía de Evitamiento

Previo al partido entre Universitario y Sporting Cristal, se registraron violentos enfrentamientos entre presuntos barristas en la vía de Evitamiento, cerca del puente Trujillo y Palacio de Gobierno. Los sujetos se enfrentaron mientras los vehículos circulaban por la zona.

Las imágenes muestran a los involucrados utilizando golpes, patadas, palos, piedras y fuegos artificiales durante la pelea. La Policía deberá determinar si también se emplearon armas blancas o de fuego.

Otro punto donde se reportaron enfrentamientos fue en los alrededores de la Plaza de Acho, en el distrito del Rímac. Además, se difundieron imágenes de un joven que habría sido golpeado dentro de un bus de transporte público.

Los hechos se suman a una serie de episodios de violencia relacionados con partidos de fútbol que se repiten en distintos puntos de Lima. Hasta el momento, se espera información oficial de la Policía sobre posibles heridos y detenidos.