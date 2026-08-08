San Borja: intervienen a tres hombres que habrían intentado cobrar cupos en distintas obras

Policías capturaron esta tarde a tres sujetos que se presentaban en distintas obras como miembros de una asociación de construcción civil del distrito de San Borja, para exigir el pago de cupos por supuesta "seguridad para los trabajadores".

Los detenidos pedían pagos semanales de S/ 500. Fueron capturados en el jirón Tiziano Vecellio, en el referido distrito, tras presentarse en un terreno donde se construye un edificio multifamiliar; querían conversar con el encargado de la obra.

AMENAZABAN Y COBRABAN

Trascendió que un sujeto se encargaba de manejar el auto y los otros dos eran los que amenazaban y cobraban los cupos. Al respecto, el coronel PNP Juan Montúfar señaló que el caso ya ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público.

“Ellos tratan de venir a una obra e incluso con documentos de su asociación. Ayer hemos recibido la denuncia sobre la entrega de 500 soles; el día de hoy los hemos detenido a estos sujetos que están siendo investigados", sostuvo.