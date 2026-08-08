Centro psicológico niega vínculo con bachiller denunciada por agresión a menor con autismo

De manera categórica, Mariela Huertas, presidenta del centro psicológico SER, negó haber tenido algún tipo de relación laboral con la bachiller Pamela Almenara, denunciada por presuntamente agredir a un menor con autismo.

En una entrevista, Almenara Loayza, bachiller en psicología, negó haber maltratado al niño y que no abandonó las terapias por decisión propia, sino por recomendación de la entidad SER, con la que tendría un vínculo laboral.

ESPECIALIZACIÓN

Sobre este caso, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Pamela Almenara por el presunto delito de agresión física y psicológica en contra del menor de 11 años al que reforzaba en sus terapias.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, señaló que la señorita que atendía al menor no contaba con la especialización necesaria para brindar ese tipo de servicio, sobre todo a un niño.

NALDY SALDAÑA

Respecto al caso de la cantante Naly Saldaña, quien denunció por tocamientos indebidos al director musical de la orquesta La Bella Luz, lo que la obligó a renunciar, la funcionaria Seminario Marón exigió mayor celeridad por parte de los organismos judiciales con el fin de que se aplique un castigo ejemplar.