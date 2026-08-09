Mujer es arrastrada por delincuente durante violento asalto en Carabayllo

La delincuencia continúa golpeando a la capital. Esta vez, una mujer fue víctima de un violento asalto ocurrido durante la noche en la calle Los Sauces, en el distrito de Carabayllo.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos jóvenes caminaban por la zona cuando fueron interceptadas por una mototaxi de color negro. De la unidad descendió un sujeto que se acercó a una de ellas para arrebatarle su cartera.

La joven puso resistencia, pero el delincuente sacó un arma de fuego y la arrastró por la vía durante el forcejeo. Finalmente, la víctima entregó su celular al sujeto, quien huyó junto a su cómplice a bordo de la mototaxi.

La joven se encontraba saliendo de su trabajo cuando ocurrió el violento asalto. Vecinos de la zona expresaron su temor ante estos hechos y denunciaron que los delincuentes utilizarían armas de fuego y mototaxis para cometer sus actos delictivos.

PIDEN MAYOR SEGURIDAD

Ante esta situación, los moradores pidieron a las autoridades reforzar la seguridad y aumentar el patrullaje en la zona para evitar nuevos hechos de violencia.