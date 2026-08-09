Gamarra vuelve a llenarse de comerciantes y hasta llevan un caballo y auquénidos

Esta mañana, el ministro del Interior, César Astudillo, llegó hasta el emporio comercial de Gamarra acompañado de altos mandos de la Policía Nacional para supervisar un operativo contra las motos eléctricas y el comercio informal en la zona.

Sin embargo, durante la tarde, las calles de Gamarra volvieron a llenarse de vendedores ambulantes. Incluso, algunas personas llevaron un caballo y dos llamas para que los transeúntes pudieran tomarse fotografías.

OPERATIVO

Ante esta situación, un grupo de policías llegó hasta la cuadra 3 de la avenida Aviación para realizar un nuevo operativo contra las motos eléctricas utilizadas como colectivos informales.

Según la Policía, estos vehículos intervenidos no contarían con SOAT ni placas, mientras que algunos conductores tampoco tendrían licencia de conducir. Asimismo, los agentes procedieron a retirar a los comerciantes ambulantes que ocupaban parte de la vía pública e interrumpían el tránsito.