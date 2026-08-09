Odontólogo baleado por falso paciente continúa en rehabilitación: familia pide justicia

Familiares del dentista Dennis López piden justicia a 10 meses de haber sido atacado a balazos dentro de su propio consultorio, ubicado en el distrito de Independencia. El odontólogo fue baleado por un sujeto que, según la familia, se habría hecho pasar como paciente.

Su esposa señaló que Dennis continúa luchando día a día para recuperarse y que recibe terapias físicas y de lenguaje como parte de su proceso de rehabilitación. “Se encuentra en estado vegetal, está avanzando de a pocos”, indicó.

Ante los elevados gastos que implica su tratamiento, la familia viene realizando diversas actividades y colectas de manera mensual para recaudar fondos y cubrir los costos médicos del odontólogo.

INVESTIGACIONES

En cuanto a las investigaciones, la esposa de Dennis cuestionó la versión que habría brindado el atacante sobre el motivo del ataque. Según esta versión, se trataría de un hecho pasional, debido a que el odontólogo presuntamente habría mantenido una relación con la pareja del agresor.

Sin embargo, la esposa de la víctima rechazó esta acusación y aseguró que nunca se presentaron pruebas que demostraran dicha relación. “Nunca se mostraron pruebas”, afirmó. A 10 meses del ataque, los familiares de Dennis López continúan esperando que las investigaciones permitan esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.