Periodista colombiano relata cómo vivió el terremoto de 7,4 que sacudió al país

El periodista colombiano Javier Ramírez relató los momentos de angustia que vivió junto a su familia durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y dejó más de un centenar de víctimas mortales, además de decenas de heridos y daños en viviendas y edificaciones. Desde Cali, el comunicador contó a ‘24 Horas’ cómo enfrentó el fuerte movimiento que sorprendió a miles de ciudadanos.

Ramírez explicó que vive en el piso 11 de un edificio y que, debido a que Cali se encuentra en una zona sísmica, está acostumbrado a sentir movimientos leves. Sin embargo, aseguró que nunca había experimentado un sismo de esta intensidad y reconoció sentirse afortunado de poder contar lo ocurrido después de la emergencia.

“Me siento afortunado de estar aquí contando esta historia después de ver todo lo que pasamos. Esta zona es sísmica, vivo en un piso 11 y es normal sentir este tipo de movimientos leves, pero nunca sentí este tipo de movimiento”, relató durante la entrevista.

La situación se volvió aún más preocupante cuando las tuberías del edificio resultaron afectadas. Ante el temor de que la estructura pudiera presentar algún otro problema, el periodista tomó algunos objetos que consideró necesarios y avisó a su esposa para que pudiera salir junto a sus hijos del inmueble.

En medio de la emergencia, Ramírez también hizo un llamado a la solidaridad debido al número de personas heridas que dejó el movimiento telúrico. Según explicó, ante la demanda de atención médica existe necesidad de donantes de sangre para atender a los afectados.

TERREMOTO

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrió este lunes 10 de agosto y afectó a varias ciudades de Colombia, entre ellas Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Las autoridades continúan con las labores de evaluación de daños y atención de los afectados.