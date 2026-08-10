¿Puede ocurrir en Perú un terremoto como el de Colombia? Hernando Tavera responde

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó las características del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y que dejó al menos 111 muertos, decenas de heridos y numerosas viviendas afectadas. El especialista detalló que el movimiento ocurrió a una profundidad aproximada de 100 kilómetros y que su epicentro se ubicó cerca de la ciudad de Pereira.

“Este evento ha ocurrido a 100 kilómetros de profundidad y básicamente el epicentro está muy cerca de la ciudad de Pereira, por lo tanto es que se ha tenido una alta sacudida de tierra, lo que ha generado los daños estructurales en las viviendas que hemos visto”, explicó Tavera.

El especialista señaló que este tipo de movimientos forman parte de la dinámica sísmica que caracteriza a varios países de la región. Según explicó, Colombia, Ecuador, Perú y Chile se encuentran dentro de una zona donde interactúan las placas de Nazca y Sudamericana, generando actividad sísmica de manera constante.

DESCARTAN SISMOS EN CADENA

Ante la preocupación que podría generar un terremoto de esta magnitud, Tavera descartó que el movimiento registrado en Colombia implique necesariamente la ocurrencia de nuevos sismos en cadena en otros países de la región. Explicó que los movimientos forman parte de una zona que permanece dinámicamente activa.

Respecto a los daños registrados, Tavera explicó que las consecuencias de un terremoto en una zona urbana dependen de distintos factores, entre ellos las características del terreno y la calidad de las edificaciones. En este caso, la intensidad del movimiento permitió que la sacudida fuera percibida en una amplia extensión.