¿Estamos preparados para un terremoto? INDECI brinda recomendaciones ante un sismo

Cada vez que se registra un fuerte sismo o un terremoto, vuelve la misma pregunta: ¿estamos realmente preparados para enfrentar una emergencia de esta magnitud? En el Perú, un país ubicado en una zona altamente sísmica, conocer cómo actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico puede marcar la diferencia. Desde INDECI advierten que todavía existe una importante falta de preparación entre la población.

Uno de los primeros pasos es identificar previamente las zonas seguras dentro de la vivienda. Según INDECI, estos espacios se encuentran principalmente en los encuentros entre columnas y vigas que forman parte de la estructura de una edificación. El organismo recomienda conocer el plano de la vivienda y ubicar estos puntos antes de que ocurra una emergencia.

RECOMENDACIONES

Durante un sismo, la recomendación es mantener la calma y dirigirse a una zona segura, evitando correr o intentar salir de la vivienda mientras el movimiento continúa. En el caso de edificaciones de concreto, INDECI también precisa que colocarse debajo de una mesa no constituye actualmente una medida de protección recomendada para este tipo de construcciones. Una vez que termine el movimiento, se debe evacuar hacia un lugar seguro y despejado.

Otra de las medidas que recomienda INDECI es conocer las rutas de evacuación y los puntos de reunión cercanos al domicilio. Además, ante un eventual colapso de las comunicaciones, existe el sistema de mensajería de voz 119, que permite dejar un mensaje a través de la opción 1 para informar sobre la situación de una persona. Estas recomendaciones cobran especial importancia a 19 años del terremoto de Pisco, mientras el país se prepara para el Simulacro Nacional Multipeligro programado para este viernes 14 de agosto.