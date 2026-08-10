Equipo peruano de búsqueda y rescate se mantiene en alerta ante terremoto en Colombia

El equipo peruano de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) se mantiene en alerta tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia. Los bomberos se encuentran en fase de preparación ante una eventual solicitud de apoyo internacional.

El brigadier Claudio Sáenz explicó que ya se viene elaborando la lista de bomberos, equipos y binomios caninos que podrían ser movilizados al país vecino. Entre las herramientas disponibles se encuentran rotomartillos, martillos de impacto, motosierras y sierras para cortar madera, metal y concreto.

El eventual traslado hacia la zona afectada será coordinado entre los gobiernos de Perú y Colombia, con participación de la Cancillería y, de ser necesario, mediante aviación comercial o militar. La ruta dependerá de las condiciones de los aeropuertos y de la situación en la zona de impacto.

Por el momento, Colombia evalúa si requiere apoyo internacional, por lo que el equipo peruano permanece en monitoreo constante. Los bomberos señalaron que están preparados para brindar ayuda y solidaridad ante la emergencia si las autoridades colombianas solicitan su intervención.