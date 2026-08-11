MML anuncia dos nuevas sedes para obtener licencias de conducir

Dos nuevas sedes para la obtención de licencias de conducir se encuentran actualmente en construcción en Lima Sur y Santa Anita y estarán operativas hacia finales de 2026. Ambos locales contarán con circuitos de manejo para que los ciudadanos puedan realizar sus exámenes, según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Con estos nuevos puntos, la comuna limeña contará con cuatro sedes destinadas a los trámites vinculados al brevete. Actualmente, ya se encuentran operativos los locales ubicados en Comas y el Cercado de Lima, mientras que los otros dos espacios continúan en proceso de construcción.

“Estamos hablando de dos sedes donde podrán dar los exámenes de manejo, están brindando servicios óptimos para el ciudadano”, señaló Alberto Peralta, gerente de Movilidad Urbana del municipio de Lima. El funcionario destacó así la implementación de estos nuevos espacios para la atención de los ciudadanos.

CIFRAS

Peralta también informó que, desde que la Municipalidad de Lima asumió esta función, hasta el momento se han emitido más de 65 mil 400 licencias físicas. La incorporación de las nuevas sedes permitirá ampliar los puntos destinados a los trámites y evaluaciones para obtener el brevete.