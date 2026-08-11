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11/08/2026

Fuerza Aérea del Perú abre sus puertas a 20 niños por el Día del Niño

La iniciativa permitirá que los menores conozcan de cerca los aviones, helicópteros y equipos de la institución. La convocatoria estará abierta hasta la medianoche de este martes.



La Fuerza Aérea del Perú abrió una convocatoria para que 20 niños, de entre 5 y 12 años, puedan visitar la Base Aérea del Callao este domingo, con motivo del Día del Niño.

Para participar, los menores deberán seguir las cuentas oficiales de la institución en Facebook, Instagram y TikTok, además de etiquetar a dos personas y participar en las publicaciones de la convocatoria.

Serán 18 los ganadores seleccionados mediante las tres redes sociales y dos adicionales serán elegidos por obtener la mayor cantidad de “me gusta” en sus comentarios. Estos últimos recibirán también una casaca de piloto.

Durante la visita, los niños podrán conocer aviones, helicópteros y equipos de la Fuerza Aérea del Perú, además de participar en juegos y otras actividades. Cada menor podrá asistir acompañado por un adulto.


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