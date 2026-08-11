Disipadores y aisladores sísmicos: arquitecto explica cómo funcionan

El arquitecto Luis Ángel Benítes Grau explicó las alternativas que existen para reducir el impacto de los movimientos telúricos en las edificaciones, tras los daños registrados por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en Colombia.

DISIPADORES Y AISLADORES SÍSMICOS

Durante una entrevista con ‘24 Horas’, el especialista explicó que los disipadores sísmicos son elementos que se incorporan a las estructuras con el objetivo de reducir parte de la energía generada durante un movimiento telúrico. Para graficar su funcionamiento, los comparó con el sistema de amortiguación de una bicicleta.

Benítes Grau también explicó la diferencia entre los disipadores y los aisladores sísmicos. Según señaló, estos últimos funcionan como una especie de elementos ubicados en la base de la estructura que permiten que esta pueda moverse durante un sismo mientras el edificio mantiene su estabilidad.

Finalmente, el arquitecto indicó que los aisladores sísmicos son utilizados principalmente en construcciones nuevas, mientras que los disipadores pueden incorporarse en edificaciones ya existentes con el objetivo de fortalecer sus estructuras frente a posibles movimientos telúricos.