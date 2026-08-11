Plan Escudo despliega efectivos para reforzar la seguridad de pasajeros y transportistas ante la extorsión

La estrategia del Ministerio del Interior contempla el acompañamiento de policías uniformados, agentes de inteligencia y personal de civil durante los recorridos de los buses.

El Plan Escudo, estrategia del Ministerio del Interior para proteger a transportistas y pasajeros frente a la extorsión, llegó a su cuarto día de ejecución. El general PNP Jorge Castillo explicó que una de sus líneas estratégicas es “Pasajero Seguro”, que contempla el acompañamiento de efectivos uniformados durante parte del recorrido y, posteriormente, de personal de inteligencia y agentes de civil.

Según indicó, más de 4 mil efectivos están destinados exclusivamente a estas estrategias y las Fuerzas Armadas tienen presencia en 36 patios de maniobras. Sin embargo, durante un recorrido realizado por un equipo periodístico a bordo de un bus de la empresa de transporte Huascar, se constató que no se incorporó ningún efectivo policial para acompañar la ruta luego de salir del patio de maniobras.

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Mientras tanto, algunos conductores y pasajeros señalaron sentir cierta tranquilidad por la presencia de efectivos en los puntos de partida, aunque identificaron el recorrido como uno de los principales puntos de riesgo. Otro pasajero consideró positivo el resguardo de los buses, pero sostuvo que los policías deberían realizar el acompañamiento vestidos de civil.

El Plan Escudo busca reforzar la seguridad en el transporte público mediante el despliegue de efectivos uniformados, personal de inteligencia y agentes de civil en distintos puntos y tramos de las rutas, como parte de las acciones implementadas por el Ministerio del Interior frente a la extorsión.