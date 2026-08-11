Cercado de Lima: capturan a hombre acusado de atacar violentamente a escolar de 15 años

Una escolar de 15 años fue víctima de un violento ataque cuando se dirigía a su colegio en el Cercado de Lima. El presunto agresor, identificado como Juan Calle Soto, habría arrastrado a la menor y le ocasionó una lesión en el pómulo.

La adolescente comenzó a pedir ayuda y sus gritos alertaron a los vecinos de la zona, quienes intervinieron para auxiliarla y retener al sujeto. Sin embargo, el hombre logró escapar antes de que pudiera ser puesto a disposición de las autoridades.

Según los vecinos, Calle Soto ya había sido denunciado anteriormente por presuntos actos de acoso. Tras el ataque, residentes y agentes policiales acudieron hasta el domicilio del acusado para ubicarlo, pero no lograron encontrarlo. El padre de la menor presentó una denuncia y exigió que se haga justicia.

Capturan al acusado en Ancón

Como actualización del caso, el presunto agresor fue finalmente capturado en el distrito de Ancón. Asimismo, se conoció que habría pasado anteriormente por un centro de rehabilitación. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque y determinar las responsabilidades del caso.