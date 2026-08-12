Renovación Popular presenta a Carlos Álvarez como jefe de plan de seguridad e inteligencia

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, presentó al excandidato presidencial y comediante Carlos Álvarez como jefe del plan de seguridad ciudadana e inteligencia de su agrupación. El equipo plantea propuestas orientadas a combatir el sicariato, la extorsión y la criminalidad urbana con mayor firmeza.

Entre sus propuestas, López Aliaga planteó la creación de un serenazgo metropolitano armado que trabaje de manera coordinada con los servicios de seguridad de los diferentes distritos de Lima. La iniciativa busca articular las acciones de seguridad en la capital frente a los delitos que afectan a la población.

RETIRO DE LA CORTE IDH

El líder de Renovación Popular también propuso que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Según afirmó, su agrupación cuenta con suficientes votos en el Senado para respaldar una eventual iniciativa del Poder Ejecutivo orientada a concretar la salida del sistema interamericano.

López Aliaga sostuvo que, tras una eventual desvinculación de este sistema, podrían aplicarse medidas como el uso de jueces y fiscales sin rostro, además de incrementar las penas para determinados delitos. Estas propuestas forman parte del plan de seguridad e inteligencia presentado por Renovación Popular.