Bodegueros blindan sus negocios ante el avance de la extorsión

La creciente inseguridad ha obligado a cientos de bodegueros a reforzar sus negocios con rejas, cámaras y barreras de acero para protegerse de los extorsionadores. En lo que va del año, más de 100 bodegas han cerrado, según lo señalado en el informe.

En el país existen más de 500 mil bodegas, muchas de ellas administradas por mujeres. Los distritos de Manchay, Carabayllo y Puente Piedra figuran entre las zonas más afectadas, donde algunos comerciantes incluso se ven obligados a pagar cupos para evitar ataques.

La presidenta de Mujeres Bodegueras del Perú, Carla Campos, informó que solicitaron una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y los ministros de Economía e Interior para plantear medidas frente a la inseguridad. Señaló que el problema también afecta a panaderías, farmacias y transportistas.

Mientras esperan una respuesta de las autoridades, los comerciantes continúan implementando medidas de seguridad. Sin embargo, atender detrás de rejas y puertas cerradas afecta la experiencia de compra y puede reducir sus ventas, mientras los pequeños negocios buscan mantenerse a flote frente a las amenazas.