Mujer denuncia presunto acoso en baño de un cine en San Miguel

Una mujer denunció haber sufrido un presunto caso de acoso en el baño de un reconocido cine ubicado en el distrito de San Miguel. Según relató en redes sociales, el hecho ocurrió cuando acudió al establecimiento junto a su familia e ingresó a uno de los servicios higiénicos.

La mujer señaló que, tras entrar a uno de los cubículos, miró hacia arriba y se percató de que un hombre la estaba observando. De acuerdo con su testimonio, el sujeto se habría subido sobre uno de los inodoros para poder mirar al interior del cubículo. “Lo primero que hice fue asegurar el baño y gritar, luego salí a pedir ayuda”, relató.

La denunciante indicó que posteriormente buscó al personal del cine y fue derivada con el encargado de seguridad. Según contó, solicitó revisar las cámaras de seguridad, pero el trabajador se retiró del lugar. Aproximadamente diez minutos después, dos responsables del establecimiento se acercaron y le confirmaron que dos hombres habían ingresado al baño. También le señalaron que tendrían mayor cuidado con este tipo de situaciones.

COMUNICADO

Tras la denuncia, la empresa se comunicó con la mujer y señaló que viene colaborando con la Policía Nacional en las investigaciones del caso. Asimismo, entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes para contribuir con el esclarecimiento de los hechos.