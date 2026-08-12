Chofer y adolescente resultan heridos tras ataque a bus en Ate: conductor está en UCI

Un ataque con arma de fuego contra un bus de la empresa Nuevo Horizonte dejó heridos al conductor del vehículo y a un adolescente de 14 años en la urbanización Valdivieso, en el distrito de Ate. El hecho ocurrió en la avenida Los Parques, a la altura del parque Cahuide, donde la unidad inicia habitualmente su recorrido.

El conductor fue identificado por la Policía como Julio Enrique Serra Centurión, de 43 años, quien recibió múltiples impactos de bala y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Dos de Mayo. El adolescente también resultó herido tras ser alcanzado por los disparos mientras se encontraba dentro del bus.

De acuerdo con las investigaciones policiales, dos sujetos llegaron al paradero inicial a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió, abordó el bus simulando ser un pasajero y disparó hasta en siete oportunidades contra el conductor, mientras su cómplice lo esperaba en la motocicleta para facilitar la huida.

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El ataque se produce días después de que la empresa Nuevo Horizonte denunciara ante las autoridades que venía siendo víctima de extorsión por parte de bandas criminales. Según la denuncia presentada el pasado 10 de agosto, los responsables incluso habrían arrojado artefactos explosivos contra la compañía.