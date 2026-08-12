Gobierno realiza cambios en el Ministerio del Interior, la DINI y Migraciones

En medio de los casos de extorsión, sicariato y ataques registrados en el país, el Ejecutivo oficializó cambios en el Ministerio del Interior (Mininter), así como en otras instituciones vinculadas a la seguridad, entre ellas la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y Migraciones.

Entre las nuevas designaciones se encuentra Alberto Jordán Bríñole, general retirado de la Policía, quien asumió como viceministro del Interior. También fue designado Juan Carlos Sotil Toledo como viceministro de Seguridad Pública. El exdirector de la Policía Nacional Eduardo Pérez Rocha consideró que la llegada de Jordán al cargo puede ser relevante debido a su experiencia y conocimiento de la operatividad policial.

Pérez Rocha señaló que uno de los principales aspectos que debería marcar esta nueva etapa es la prevención. “Lo primero, lo primordial (...) es el aspecto de prevención. Prevención quiere decir tomar acciones contra la criminalidad para que esto no ocurra”, sostuvo. Asimismo, advirtió sobre la falta de efectivos policiales y señaló que actualmente harían falta alrededor de 70 mil agentes para reforzar la presencia policial en las calles.

MÁS CAMBIOS

Los cambios en el sector Interior también alcanzaron a la DINI y Migraciones, instituciones vinculadas a la inteligencia y al control migratorio. Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca reforzar su estrategia frente a la criminalidad, mientras el nuevo equipo de seguridad inicia sus funciones en un contexto marcado por los casos de extorsión, sicariato y otros hechos delictivos.