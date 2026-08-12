Caso “La Bella Luz”: abogado de César Sánchez defiende a exdirector musical

El abogado de César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, se pronunció sobre la denuncia presentada por Naldy Saldaña y sostuvo que su patrocinado se encuentra a disposición de las autoridades y brindando la información necesaria para el desarrollo de la investigación.

El defensor señaló que, hasta el momento, se basa en la presunción de inocencia de Sánchez y cuestionó que se haya difundido solo una parte de las imágenes. Según indicó, se debe analizar el video completo para conocer el contexto de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, afirmó que existen declaraciones de la denunciante, del denunciado y de posibles testigos que deberán ser evaluadas durante el proceso. También sostuvo que los presuntos tocamientos y las circunstancias en las que ocurrieron son materia de investigación.

Finalmente, el abogado dejó abierta la posibilidad de que Sánchez pueda retornar a La Bella Luz si la investigación determina que no tuvo responsabilidad en los hechos denunciados. “Él puede retornar a sus labores”, señaló al referirse a un eventual resultado favorable para su patrocinado.

Defensa de Naldy Saldaña

Por su parte, el abogado de Naldy Saldaña, Israel Castillo, señaló que la cantante viene llevando terapia psicológica tras lo ocurrido y que habría recibido amenazas desde que su denuncia se hizo pública. Asimismo, informó que solicitaron a la Fiscalía un impedimento de salida del país por seis meses contra César Sánchez, además de otras medidas dentro de la investigación.