¿Cómo evacuar un edificio alto durante un sismo? Especialista de la UNI explica qué hacer

Ante un sismo de gran magnitud, lo recomendable es mantener la calma y ubicarse cerca de los principales elementos estructurales del edificio, como placas o grandes columnas.

El arquitecto Roberto Medina, docente de la UNI, recomendó alejarse de ventanas, vidrios y otros elementos que puedan desprenderse o caer durante el movimiento.

El especialista señaló que durante un sismo fuerte no se debe intentar evacuar mientras el edificio se encuentra en movimiento. Lo importante es permanecer en una zona segura y tener identificada la ruta de salida.

Una vez que termine el movimiento, si el edificio está en condiciones, se debe evacuar de manera ordenada por las rutas señalizadas y utilizar las escaleras de emergencia.