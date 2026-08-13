Policía captura a hombre sentenciado a cadena perpetua por abuso sexual

La Policía Nacional capturó a un hombre de 38 años que se encontraba prófugo desde 2022 y sobre quien pesaba una sentencia de cadena perpetua por abuso sexual contra una menor de edad. El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales, informó que la detención se realizó tras un trabajo coordinado con el Ministerio Público.

Según explicó Montúfar, las investigaciones permitieron determinar que el sujeto, identificado como Jesús Tan Pasmiño, habría abusado reiteradamente de una menor cuando ella tenía entre 11 y 13 años. El investigado habría aprovechado la cercanía de su pareja con los padres de la menor, quienes alquilaban un inmueble, para ingresar a la vivienda cuando los adultos se retiraban a trabajar. La sentencia de cadena perpetua fue dictada en 2022, desde entonces permanecía no habido y, de acuerdo con la Policía, se trasladaba de una vivienda a otra para evitar ser ubicado.

TRABAJO DE CAMPO Y DILIGENCIAS

El coronel señaló que la captura fue posible mediante trabajos de campo y diligencias coordinadas con el Ministerio Público, entre ellas una inspección técnico-policial y entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell. Montúfar destacó que la División de Investigación de Asuntos Sociales también desarrolla acciones para ubicar a personas que permanecen prófugas pese a tener sentencias judiciales.

El oficial también se refirió a la investigación por la muerte de dos menores en el Cercado de Lima. Indicó que el Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para dos personas identificadas con los alias de Fabián y Fabiola, presuntamente vinculadas con estos hechos. Precisó que ambos fueron inicialmente detenidos por un delito flagrante relacionado con la posesión de sustancias prohibidas y que la investigación por su presunta participación en otros hechos está a cargo de otra fiscalía. Al momento de la entrevista, Montúfar señaló que aún no conocía el resultado de la audiencia de prisión preventiva.