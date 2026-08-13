“Los Intrusos del Tren” habría defraudado cerca de S/10 millones con tarjetas adulteradas de la Línea 1

La red criminal denominada “Los Intrusos del Tren” habría desarrollado una modalidad de fraude informático para adulterar las tarjetas de la Línea 1 del Metro de Lima mediante dispositivos conocidos como “duplicadores”. Según las primeras investigaciones, la organización habría obtenido cerca de 10 millones de soles a través de este mecanismo basado en tecnología NFC.

El coronel José Augusto Montero Peche, jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de Cibercrimen, explicó que los integrantes utilizaban duplicadores para clonar las tarjetas, formatearlas y dejarlas sin saldo para luego, mediante un software, cargarles nuevamente crédito. De acuerdo con las investigaciones, la organización habría comenzado a operar en marzo de este año y sus integrantes tenían funciones definidas, entre ellas el manejo de la tecnología NFC.

La fiscal provincial Paola Charaja Coata, de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada de Ciberdelincuencia de Lima Centro, señaló que durante las diligencias también se encontraron objetos similares a monedas que contenían chips de tarjetas, los cuales habrían sido utilizados para obtener información. Las tarjetas adulteradas eran posteriormente empleadas para facilitar el ingreso de usuarios al sistema de transporte a cambio de un pago superior al costo regular del pasaje.

DETENCIÓN PRELIMINAR

Como parte del operativo, fue detenido uno de los presuntos integrantes, conocido con el alias de “Charapa, el hacker”, mientras que otro sospechoso se encuentra en proceso de identificación. Además, tres suboficiales de la Policía ya fueron detenidos por presuntamente proporcionar información a la estructura criminal sobre las fechas de los operativos y las medidas de seguridad, a cambio de pagos. Todos los intervenidos cumplen siete días de detención preliminar judicial mientras continúan las investigaciones.