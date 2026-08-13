Hombre es asesinado a balazos frente al Grupo Aéreo N.° 8 en el Callao

Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde frente al Grupo Aéreo N.° 8, en la avenida Faucett, cerca de la sede del Gobierno Regional del Callao. La Policía y peritos de criminalística acordonaron la zona para recoger evidencias y realizar las diligencias correspondientes.

Según los primeros reportes, un automóvil sedán de color negro fue interceptado por una miniván blanca, de la que descendieron varios sujetos que dispararon contra sus ocupantes. En el lugar, los peritos encontraron 18 casquillos de bala. Como consecuencia del ataque, el copiloto, identificado como Omar Clever Iváñez, de 35 años, falleció en el acto.

El conductor del vehículo, quien señaló trabajar como taxista por aplicativo, resultó herido por múltiples impactos de bala y fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión. La Policía también encontró dentro del automóvil una pistola con una cacerina. Familiares del fallecido señalaron que el arma habría sido abandonada por los presuntos atacantes, aunque esta versión es materia de investigación.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

El vehículo presentaba varios impactos de bala en el parabrisas, el capó y uno de sus laterales. Mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cadáver, las cámaras de seguridad ubicadas en la avenida Faucett fueron consideradas como elementos que podrían ayudar a determinar la ruta de escape de los responsables. La Policía continúa con las investigaciones para identificar y ubicar a los autores del ataque.