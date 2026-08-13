Naldy Saldaña reaparece y amplía declaración por denuncia contra exdirector de orquesta

La excantante de La Bella Luz acudió al Depincri de San Juan de Lurigancho para ampliar su declaración en la investigación contra César Sánchez Chavesta.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, reapareció este jueves al acudir al Depincri 2 de San Juan de Lurigancho para brindar una ampliación de su primera declaración. La diligencia estuvo acompañada por un reforzamiento de la seguridad policial en los exteriores.

La joven de 26 años llegó para continuar con las diligencias relacionadas con la denuncia contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la agrupación. Durante su ingreso, algunas mujeres que se encontraban en el lugar la increparon verbalmente, generando un momento de tensión.

Como parte del protocolo de atención, Saldaña viene recibiendo terapia psicológica. Su defensa también ha señalado que la joven habría recibido amenazas tras conocerse la denuncia y solicitó el impedimento de salida del país para el investigado, pedido que será evaluado en una audiencia prevista para el 9 de septiembre.

En la misma jornada, Óscar Custodio Junior acudió a brindar su manifestación. Actualmente está al frente de la orquesta y rechazó las versiones sobre un eventual retorno de su tío a la agrupación.