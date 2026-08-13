PNP interviene a tres trabajadores de empresa Translima en San Martín de Porres

La Policía Nacional intervino a tres trabajadores del área administrativa de la empresa de transporte Translima durante un operativo realizado en su patio de maniobras, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. La intervención ocurrió alrededor de las 2 de la tarde y las razones de la detención aún son materia de investigación.

El patio de maniobras se encuentra cerca del cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Bertello, una zona donde Translima ha registrado anteriormente hechos vinculados a extorsiones. La empresa ha suspendido sus operaciones en reiteradas ocasiones debido a estos ataques. En 2025, dos de sus conductores fueron asesinados y, en julio y agosto de este año, se reportaron nuevos ataques y amenazas, entre ellos el lanzamiento de un artefacto explosivo cerca de las instalaciones.

CUPOS

Según testimonios recogidos entre los conductores, actualmente cuatro grupos criminales les exigirían pagos para permitirles trabajar. Los trabajadores señalaron que entregan 55 soles diarios por cada vehículo como presunto pago de extorsión. Uno de ellos indicó que el dinero es recaudado después de completar la primera vuelta del recorrido y posteriormente entregado en el área administrativa de la empresa, aunque manifestó desconocer si esos montos son finalmente destinados al pago de las bandas.

La Policía Nacional informó que brindará mayores detalles sobre la intervención y las razones de las detenciones en las próximas horas. Mientras tanto, los trabajadores de Translima expresaron su preocupación por las amenazas y los pagos que deben realizar para continuar con sus actividades. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias de la intervención y establecer las responsabilidades correspondientes.