Estafan a empresario con más de 30 mil dólares por mercadería de accesorios para mascotas

Un joven empresario de 31 años fue víctima de robo mediante la modalidad de la estafa. Entregó la suma de $32,000 a dos sujetos que presuntamente trabajaban en el sector de aduanas, por una mercadería del rubro de accesorios de mascotas.

A la esperaba que esta mercadería llegue lo más pronto posible, entregó la fuerte suma de dinero a los estafadores para que liberaran rápido la mercancía, pero esto nunca pasó.

Tras el robo, la víctima pide las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima para poder identificar la ruta de escape de estos estafadores.

Cámaras grabaron la ruta de los estafadores

El afectado, con esta compra de mercadería buscaba abastecerse su empresa durante los próximos dos meses.

Cabe señalar que, su denuncia fue presentada en la comisaría de Montserrat donde está pidiendo con urgencia la revisión de las imágenes de las cámaras de videovigilancia para saber la trazabilidad de fuga de la banda de estafadores.